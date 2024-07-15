Erzurum'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları

Erzurum\'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları

Erzurum'da hafta sonları düzenlenen cirit maçları, meraklılar tarafından heyecanla bekleniyor. Şengel ve Sancak takımları arasında yapılan dostluk maçı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Maçlar sırasında yaşanan kazalar ise yürekleri ağızlara getirdi, ancak sporcular ve atlarda herhangi bir yaralanma olmaması sevindirici oldu.

15.07.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da özellikle hafta sonları meraklıları tarafından heyecanla beklenen ve izlenen cirit maçlarında zaman zaman yürekleri ağza getiren görüntüler de yaşanıyor.

Ata sporu ciritin en yaygın oynandığı ve asırlardan beridir devam ettirildiği şehirlerin başında gelen Erzurum'da kıran kırana geçen maçlar yaşanıyor. Erzurum iki köklü cirit kulübü olan Şengel ve Sancak takımları arasında yapılan dostluk maçı seyredenleri adeta cirite doyurdu. Sporcuların yaşadığı kazalar ise yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan küçük kazalarda sporculara ve atlarda yaralanmama olmaması ise sevindirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:25 Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:10 Copa America’da şampiyon Arjantin 16. kez kupayı müzesine götürdü Copa America'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü
08:19 Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı Ayakta alkışlandı Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
07:47 Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
00:55 Düğünde kavga Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 09:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement