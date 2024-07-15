Erzurum\'da Kıran Kırana Geçen Cirit Maçları

Spor

Erzurum'da özellikle hafta sonları meraklıları tarafından heyecanla beklenen ve izlenen cirit maçlarında zaman zaman yürekleri ağza getiren görüntüler de yaşanıyor.

Ata sporu ciritin en yaygın oynandığı ve asırlardan beridir devam ettirildiği şehirlerin başında gelen Erzurum'da kıran kırana geçen maçlar yaşanıyor. Erzurum iki köklü cirit kulübü olan Şengel ve Sancak takımları arasında yapılan dostluk maçı seyredenleri adeta cirite doyurdu. Sporcuların yaşadığı kazalar ise yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan küçük kazalarda sporculara ve atlarda yaralanmama olmaması ise sevindirdi. - ERZURUM