Erzurum'da yenilenen Curling Spor Kompleksi çok branşlı yapısıyla hizmete girdi - Son Dakika
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Erzurum'da yenilenen Curling Spor Kompleksi çok branşlı yapısıyla hizmete girdi

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Erzurum\'da yenilenen Curling Spor Kompleksi çok branşlı yapısıyla hizmete girdi
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Erzurum'da yenilenen Curling Spor Kompleksi, çevre düzenlemesi ve kulüp odalarının yanı sıra birçok spor branşını aynı çatı altında toplayarak hizmete girdi. Tesiste fitness, judo, dart, taekwondo ve karate salonları var; kompleks geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Erzurum'un spor altyapısını güçlendiren yatırımlar kapsamında yenilenen Curling Spor Kompleksi, modern fiziki yapısı ve farklı branşlara ev sahipliği yapan donanımlı alanlarıyla sporculara hizmet vermeye başladı.

Çevre düzenlemesi, peyzajı, modern giriş kapısı ve kulüp odalarının yanı sıra fitness ve judo salonları, dart alanı, taekwondo ve karate salonlarıyla birçok spor branşını aynı çatı altında buluşturan tesis, Erzurum'un spor altyapısına önemli katkı sağlıyor.

Geleceğin şampiyonları yetişiyor

"Buzun satrancı" olarak bilinen curling branşında güçlü altyapı çalışmalarıyla geleceğin sporcularının yetiştiği kompleksle, kentte daha fazla vatandaşın sporla buluşturulması hedefleniyor. Genç yeteneklerin keşfedilmesini öncelikleyen modern yatırım sayesinde, Erzurum'un ulusal ve uluslararası alandaki sportif başarılarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
ErzurumGüncelSporSon Dakika

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