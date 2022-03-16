Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

16.03.2022 11:28
Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde yerleşkedeki spor kompleksinde başlayan müsabakalara 112 üniversiteden yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkekler olmak üzere kick boksun 4 farklı kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara ve takım halinde başarı elde eden üniversitelere kupa ve madalya taktim edilecek.

Bugün başlayan şampiyona 18 Mart'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Erzurum'da ödüllü mektup yarışması tanıtımı yapıldı Erzurum'da ödüllü mektup yarışması tanıtımı yapıldı Dadaş kızı Türkiye şampiyonu Dadaş kızı Türkiye şampiyonu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kick Boks, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement