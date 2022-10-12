Erzurum haber | U21 Karate Milli Takımı şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor

U21 Karate Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. 39 sporcu ile şampiyonaya katılacak olan millilerin hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Erzurum Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren U21 Karate Milli Takımı Konya'da düzenlenecek olan, Genç-Ümit Karate Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Gündüz ve akşam olmak üzere çift antrenman ile sıkı çalışan millilerin hedefi dünya şampiyonu olmak. Öte yandan daha önce düzenlenen müsabakalarda Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcular ise şampiyonaya motive olmuş durumda bulunuyor.

"Hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Sporcularıyla 35 kategoride yarışacaklarını belirten U21 Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Ertan Tunç, "Şu anda kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. 12 Eylül'den beri kamptayız. Dünya şampiyonasına sağlam bir şekilde girmek istiyoruz. 35 kategoride yarışacağız. Hedeflerimiz dünya şampiyonu olmak. Bu yaş kategorisinde genel klasmanda genelde ilk üç içerisinde oluyoruz. Şu an burada 39 sporcumuz var. Biz 35 kategoride yarışacağız. 18 kadın ve 21 erkek sporcumuz burada antrenmanlarını sürdürüyor. Sabah ve akşam çalışmaları olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. 3 ay önce Avrupa şampiyonasında yine bu yaş grubunda 2'nci olduk. Birinci ve ikinci olan sporcularımız var. Dünya şampiyonasında ev sahibiyiz Konya'da düzenlenecek. Hedefimiz tabi ki birinci olmaktan yönedir" dedi.

Prag'da düzenlenen müsabakalarda Avrupa 1'ncisi olduğunu kaydeden Buse Kılıç, "Şu an çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her gün farklı farklı teknikler çıkartmaya çalışarak kendimizi geliştiriyoruz. Gayet motive durumdayız. Umarım dünyada da şampiyon olacağız. Geçen yıl Finlandiya'da yapılan Avrupa şampiyonasında 3'ncü oldum. Bu yıl Prag'da yapılan Avrupa şampiyonasında da birinci oldum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum" açıklamalarında bulundu.

Motivasyon anlamında çok iyi durumda olduklarını da söyleyen Süleyman Aydemir, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Moral motivasyonumuz çok iyi durumda bulunuyor. Teknik ekibimiz bizi çok iyi çalıştırıyor. Umarım dünya şampiyonu olacağız. 2021-2022 yıllarında Avrupa şampiyonu oldum" diye konuştu. - ERZURUM