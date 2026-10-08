Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları masa tenisinde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları masa tenisinde şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları masa tenisinde şampiyon oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 4. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Takım, böylece Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edip Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan İl Sağlık Müdürlüğü takımı, elde ettiği şampiyonlukla Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etme ve finallere katılma hakkı kazandı.

Takımda yer alan Ahmet Yılmaz, Serdal Karaca ve Recep Kızılırmak, müsabakalar boyunca ortaya koydukları mücadele ve takım uyumuyla önemli bir başarıya imza attı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün sporcuları, bundan sonraki etapta Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye finallerine uzanmayı hedefliyor.

Kamu çalışanlarını sporla buluşturmak, kurumlar arası dayanışmayı artırmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları, farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor Bakanlığıİl Sağlık MüdürlüğüDoğu AnadoluTürkiyeGençlikErzurumTurnuvaKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:09:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları masa tenisinde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei