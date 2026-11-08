Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi, Avrupa kros şampiyonu olarak yurda döndü

Hırvatistan'ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamında gerçekleştirilen Okullar Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu olan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi kafilesi yurda döndü.

Avrupa'nın zirvesine çıkarak ülkemize ve Erzurum'a büyük gurur yaşatan şampiyon sporcular, bugün Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde sporculara çiçekler takdim edilirken, duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı.

Törene Okul Müdürü Yasin Polat, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve sporcuların aileleri katıldı.

Okul Müdürü Yasin Polat, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ve Erzurum'umuza bu büyük gururu yaşatmaları bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği bulunan, öğretmenlerimizi, sporcularımızı, ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz."

Azim, disiplin ve büyük emeğin karşılığı olan Avrupa şampiyonluğu, Erzurum'un spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.