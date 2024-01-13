 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'un Aşkale ilçesinde üçüz kardeşler atletizmde başarıya imza atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde üçüz kardeşler atletizmde başarıya imza atıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Yusuf, Mert ve Ömer Aslan kardeşler, atletizm dalında kısa sürede birçok başarı elde ederek takdir topluyor. Antrenörleri Elif Eyüp'ün keşfiyle başlayan sporculuk serüvenleri, bölgesel yarışmalarda dereceler kazanmalarıyla başladı ve Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda hem bireyselde hem de takım halinde şampiyonluk yaşadılar. Üçüz kardeşler, Aşkale ismini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar.

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde üçüz kardeşler atletizmde başarıya imza atıyor
13.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
Abone Ol

Erzurum'un Aşkale ilçesinde atletizm dalında kısa zamanda birçok başarıya imza atan üçüz kardeşler takdir topluyor.

Elif ve Ayhan Asla çiftinin tek yumurta üçüzleri olan Yusuf, Mert ve Ömer Aslan kardeşlerin atletizme başlama hikayesi 2.5 yıl öncesine dayanıyor. İlçede daha önce tekvando kursuna giden kardeşler Atletizm Antrenörü Elif Eyüp'ün okullardaki sporcu taramaları neticesinde önce Yusuf Aslan'ı keşfederek antrenmana davet etti. Ardından diğer kardeşi Mert ve Ömer Aslan evin anahtarını kardeşlerinden almaya gitti. Antrenör Elif Eyüp durumu fark ederek siz ikiz misiniz ne kadar benziyorsunuz diye sorunca kardeşler ise üçüz olduklarını söyledi. Elif Eyüp, üç kardeşin de benzer özelliklere sahip olduklarından yeteneklerinin de aynı olacağı kanaatiyle üçünü birden antrenmanlara davet etti. Aslan çiftiyle yaptığı görüşmeler ile kardeşlere izin alınınca antrenmanlara başlarlar. Öncelikle ilde yapılan yarışmalarda dereceler elde ederek Erzurum'u temsilen bölge yarışlarına katılmaya hak kazandılar.

Aslan kardeşler ilk sene bölgesel yarışlarda derece elde etti. İkinci sene yine il ve bölgesel yarışmalarda birincilikler alarak Siirt'te gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada hem bireyselde hem de takım halinde Türkiye şampiyonluğunu göğüslediler.

Antrenör Elif Eyüp yaptığı açıklamada "Kısa zamanda bir çok başarıya imza atan sporcularım ile gurur duyuyorum. İstekli ve disiplinli çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Hedefimiz elbette ki Milli Takım bu sebepten dolayı sporcularım çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu zorlu süreçte bizlere her daim maddi manevi desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Atletizm federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başta olmak üzere Kulüp başkanı Sinan Boyacı, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Üçüz kardeşler ise ilçelerini en iyi şekilde temsil ederek Aşkale ismini her yerde duyurmak istediklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Aslan, Yusuf Mert, Atletizm, Erzurum, Eyüp, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'un Aşkale ilçesinde üçüz kardeşler atletizmde başarıya imza atıyor - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'un Aşkale ilçesinde üçüz kardeşler atletizmde başarıya imza atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement