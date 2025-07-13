Erzurumlu Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Katılacak

Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alan Erzurum temsilcileri Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsi edecekler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımız 5 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye İkinciliği kazanarak Erzurum'umuzu gururlandırdı. Bu sonuçlarla 6 sporcumuz, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda ülkemizi ve ilimizi temsil etme hakkı kazandı. 9-12 Temmuz tarihlerinde yapılan Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ise 42 kg kategorisinde Enes Atmaca Türkiye Şampiyonu, 47 kg kategorisinde Yusuf Hayel Türkiye İkincisi oldu. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz "denildi. - ERZURUM