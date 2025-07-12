Erzurumspor, Adem Eren Kabak\'la Anlaştı

Erzurumspor FK bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor. Mavi-beyazlı takım Adem Eren Kabak'la el sıkıştı.

Erzurumspor FK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada "Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, Tümosan Konyaspor'dan Adem Eren Kabak'la 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak, kulüp tesislerimizde Başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Sevgili Adem Eren'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi - ERZURUM