Erzurumspor FK, 9 Maçlık Seriyle Lider

18.02.2026 18:20
Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 2-1 yendi; teknik direktör Özbalta, hedeflere odaklandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, ligde yakaladıkları 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi.

Galibiyetin ardından Serikspor maçına odaklanacaklarını belirten Özbalta, "Önümüzde 12 tane müsabaka var, maç sayısı az değil. Biz de bunun bilincindeyiz. Yolumuz daha uzun, sabretmeliyiz. Taraftarlarımız sabırlı olmalı. Gol sabır isteyen bir ürün ve bunu oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Galibiyet hem Erzurum halkına hem taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ankara Keçiörengücü de birkaç gün önce kaybettiği Bodrum FK maçını telafi etmek istiyordu. Kendi sahalarında iyi bir görüntü çizen ama oyuncu tiplerinden dolayı beklemeyi tercih eden ve kompakt kalıp hızlı hücumlarla, kazandıkları toplarla rakip defans oyuncularının hatalarını kollayarak rakip kaleye daha hızlı gitmek isteyen bir takıma karşı oynadık." ifadelerini kullandı.

Liderlik koltuğuna oturduklarını hatırlatan Özbalta, "Tutuk başladığımız bir dönem yaşadık. Birkaç maçtır bunu görüyoruz ki oyuncularla da paylaşıyoruz, bunun üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Ama gol bizi uyandırdı. Tekrar yine eski hüviyetimize, top oynama geleneğimize devam etmek istedik. O dakikadan sonra daha üstün bir oyun çabamız vardı ki bu da ikinci yarıya başladığımızda oyun formasyonunda değişikliğe gittik. Hep hazır olan oyuncularımız vardı. Bizleri bu noktaya getiren; oynayan, başlayan, sonra oyuna giren oyuncularımız, kupada çok iyi işler yapan oyuncularımız. Yaptığımız değişiklikler ve maçın son bölümünde bulduğumuz iki gol gerçekten son derece umut ve mutluluk verici. Pazar günü kapalı oynamaya çalışan bir Serikspor'a karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Hem hücumda hem de savunmada iyi odaklanmalıyız, iyi iş çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü cephesi

Karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart gören teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yerine basın toplantısına katılan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Antrenörü Fatih Uygun, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Müsabakayı değerlendirmeye gerek olmadığını aktaran Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl burada 17. hafta maçında enteresan bir karar verildiyse; bugün de aynı şekilde, yine aynı yöndeyiz. Enteresan bir karar, yine başroldeki insanlar aynı. Maçın neyini konuşacağız? İki tane sınırda oyuncumuza çok normal bir pozisyonda durdurulup sarı kart gösterildi. Haftaya Pendikspor maçında yoklar. Konuşulacak fazla bir şey yok, görüntüler ortada. Herkes bir izlesin, tekrar bir değerlendirsin."

Öte yandan karşılaşmanın ardından teknik ekipler ve futbolcular arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
