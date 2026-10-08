Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdü

Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapıldı; hazırlıklar yarın tamamlanacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.
Daha sonra futbolcular, pas, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.
Mavi-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Erzurumspor FK ile Alanyaspor 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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