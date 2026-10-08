Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdü - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdü

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Erzurumspor FK, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapıldı; hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Daha sonra futbolcular, pas, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.

Mavi-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Erzurumspor FK ile Alanyaspor 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Erzurumspor KulübüAlanyasporAntalyaFutbolBelekSporSon Dakika

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