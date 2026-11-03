Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor hazırlığını sürdürdü, Başkan Ahmet Dal idmanı izledi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor hazırlığını sürdürdü, Başkan Ahmet Dal idmanı izledi

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Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor hazırlığını sürdürdü, Başkan Ahmet Dal idmanı izledi
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Erzurumspor FK, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapılırken, Başkan Ahmet Dal da idmanı izledi; hazırlıklar yarın devam edecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, koşu ve taktik çalışmarı yaptı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal da idmanı takip etti.

Mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Erzurumspor F.K.RizesporSporSon Dakika

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