Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ve Salih Sarıkaya\'yı transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.