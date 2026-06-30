Erzurumspor FK İç Transferde Hızlanıyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK İç Transferde Hızlanıyor

Erzurumspor FK İç Transferde Hızlanıyor
30.06.2026 16:56
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Erzurumspor FK, Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile yeni sözleşme imzaladı; dış transferde sessizlik sürüyor.

Süper Lig temsilcisi Erzurumspor FK'da yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan iki futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı.

TFF'den alınan bilgilere göre, Erzurumspor FK, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren Kosovalı stoper Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Antalyaspor'dan kiralık olarak Erzurum ekibinde geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 1. Lig'de 30 maçta bin 944 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gerxhaliu, ligde 1 sarı kart görürken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 287 dakika forma giydi.

Mavi-beyazlı ekip, iç transfer kapsamında 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Akgün ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Akgün, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK formasıyla 1. Lig'de 31 karşılaşmada 2 bin 62 dakika görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol ve 10 asist üretirken, 1 sarı kart gördü. Sefa Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 157 dakika süre aldı.

Öte yandan, Erzurumspor FK'da iç transferde hareketlilik yaşanırken, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarında ise henüz resmi bir gelişme bulunmuyor. Mavi-beyazlı kulüp, dış transferde sessizliğini koruyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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