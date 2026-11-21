Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe ile Süper Lig'de 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Erzurumspor FK, topladığı 14 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 15 puanla 10. sırada bulunuyor.

5. randevu

Erzurumspor FK ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 2'sini Erzurum temsilcisi kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi ise 1 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki mücadelelerde Erzurumspor FK 5 gol kaydederken, Göztepe de rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

İki takım arasında Erzurum'da oynanan karşılaşmalarda ise mavi-beyazlı ekip 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Erzurumspor FK, sahasında oynadığı maçlarda Göztepe'ye mağlup olmadı.

Evinde 3 galibiyet aldı

Erzurumspor FK, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Göztepe ise deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Alper Akarsu düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Murat Şener yapacak. Mücadelede Yusuf Adnan Kendirciler ise dördüncü hakem olarak görev alacak.