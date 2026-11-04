Erzurumspor FK, Rizespor deplasmanı hazırlığında Özbalta yönetiminde taktik çalıştı

Erzurumspor FK, Rizespor deplasmanı hazırlığında Özbalta yönetiminde taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı ve hazırlıklara yarın devam edecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Erzurum temsilcisi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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