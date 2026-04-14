Erzurumspor FK Süper Lig'e Yakın

14.04.2026 12:37
Erzurumspor FK, 1 puan alarak Süper Lig'e çıkma şansını sürdürüyor. Sakaryaspor düştü.

Trendyol 1. Lig'de son 3 hafta öncesinde liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, kalan maçlarda 1 puan alsa bile Süper Lig'e yükselmeyi başaracak.

İlk 2 takımın doğrudan, bu iki ekibi takip eden 5 takımdan birinin daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacağı ligde, sezonu 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımın dışındaki 4 ekip ise diğer finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 4 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Normal sezonun bitimine 3 haftanın kaldığı ligde 36. hafta müsabakalarının hepsi 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK avantajlı

Ligde son 3 haftaya 78 puanla üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, kalan 3 haftada sadece 1 puan alsa bile adını Süper Lig'e yazdıracak.

İlk 2 şansı devam eden ekiplerden Amed Sportif Faaliyetler'in 72, Esenler Erokspor'un ise 70 puanı bulunuyor. Ligde 64 puana sahip Arca Çorum FK'nin matematiksel olarak ilk 2 şansı devam etse de kalan 3 haftada rakiplerini geride bırakması zor.

Ligde ilk 3'te yer alan ekiplerin kalan maç programı şöyle:

Erzurumspor FK (78): Sipay Bodrum FK (D), Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK (D)

Amed Sportif Faaliyetler (72): Özbeyli Bandırmaspor (D), Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK (D)

Esenler Erokspor (70): Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyer (D), Atko Group Pendikspor

Play-off hattı

İlk 3 dışında 64 puanlı Arca Çorum FK, 62 puana sahip Sipay Bodrum FK, 58 puan toplayan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanı bulunan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

Üçüncü veda eden takım Sakaryaspor

Ligde Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından Sakaryaspor'un da ligden düşmesi kesinleşti.

Daha önce 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 3. kez ligden düştü. Ligde 36 puanı bulunan Serikspor, düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor.

Diagne'nin rekor kırmasına 2 gol kaldı

Dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'la 2-2 berabare kalan Amed Sporif Faaliyetler'de 1 gol atan Mbaye Diagne gol sayısını 28'e çıkardı.

Diagne'nin ligde 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı. Golcü oyuncu kalan 3 haftada 2 gol daha bulması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden ligde, 2001-2002'den beri en fazla golü atan Marco Paixao'yu 28 golle Yunus Altun (Konyaspor), 27 golle Taner Demirbaş (Malatyaspor) ve 25 golle Okan Yılmaz (Bursaspor) izliyor.

Kaynak: AA

