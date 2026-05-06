Erzurumspor FK Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor FK Süper Lig'e Yükseldi

Erzurumspor FK Süper Lig\'e Yükseldi
06.05.2026 03:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselişini kutladı.

Trendyol 1. Lig'in kritik haftasında Erzurumspor FK, kendi saha ve seyircisi önünde sezonun son maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftar Kazım Karabekir Stadı'nda şampiyonluğu ve Süper Ligi kutladı.

Doğu ekibi, bu beraberlikle birlikte şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü taraftarıyla birlikte perçinledi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünleri tıklım tıklım dolduran mavi-beyazlı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına itici güç oldu. Son düdükle birlikte futbolcular ve teknik heyet, tribünlere koşarak galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Maç öncesi ve sonrası tribünlerde mavi-beyazlı takımı yanlız bırakmayan taraflarlar beraberliği de alkışladı. Bandırmasporlu sporcular da, maçın başında Erzurumsporlu futbolcuları alkışladı ve çiçek verdi.

Taraftarlar 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla stadyumu adeta inletti. Maç çıkışında ise binlerce Erzurumlu, ellerinde mavi-beyazlı bayraklarla caddelerde konvoy oluşturarak galibiyetin tadını doyasıya çıkardı. Bu arada Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, tarihi başarısını görkemli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre şampiyonluk kutlamaları 29 Nisan Çarşamba günü gün boyu sürecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Kutlama programı saat 14.30'da başlayacak. Erzurumspor tesislerinden hareket edecek takım otobüsü, şehir turu atarak taraftarla buluşacak. Saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'na ulaşılması planlanan programda, 18.00'de protokol konuşmaları yapılacak. Etkinliklerde saat 18.30'da futbol takımının anonsu gerçekleştirilecek ve platform yürüyüşü yapılacak. Saat 19.00'da ise şampiyonluk kupası takdim edilecek. Kutlamalar, saat 20.00'de düzenlenecek havai fişek gösterisiyle sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.