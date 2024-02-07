Erzurumspor FK'ya transfer tahtası açılacak - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor FK'ya transfer tahtası açılacak

Erzurumspor FK\'ya transfer tahtası açılacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'ya olan desteklerinin süreceğini belirterek, transfer tahtasının açılacağının müjdesini verdi.

07.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'ya olan desteklerinin süreceğini belirterek, transfer tahtasının açılacağının müjdesini verdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK bu sezon lige transfer yasağı ile başlamıştı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'a her türlü anlamda desteklerinin olduğunu vurgulayarak, "Kulübe direkt para vermesek bile ciddi katkılarımız var. Önümüzdeki sezona Erzurumspor'un borcu kalmayacak. Transfer tahtasını açacağız. Bu yıl takımımız iyi. Yapısını bozmayacağız. Takım önümüzdeki sezon borç sorunu olmadan tahtası açılmış olarak yoluna devam edecek. Taraftarlarımıza buradan bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK'ya transfer tahtası açılacak - Son Dakika
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