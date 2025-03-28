Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Hakan Kutlu, zorlu maçı kazanarak küme düşmeme mücadelesini sürdürüyor. Manisa FK zorluk yaşıyor.

28.03.2025 20:16
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncuların gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirterek "Gerçekten son haftalarda çok iyi mücadele ediyorlar. Sezon başından beri göstermiş oldukları mücadele, ortaya koydukları duruş takdire şayan." dedi.

Küme düşmeme mücadelesi veren bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Kutlu, "Bu gibi takımlar her zaman çok tehlikelidir. Maç boyunca çok fazla sayıda gol pozisyonumuz vardı değerlendiremedik." diye konuştu.

Kutlu, rakibin eksik kalmasının ardından gol atmak için çok çaba gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Rakip 10 kişi kalınca bir avantaj gibi görünse de karşıda Manisa olunca bu biraz dezavantaja dönüyor çünkü tamamen kapanıp ileride çok etkili, süratli oyuncuları var. Rakibin 10 kişi kalması lehimize oldu diyemem. Şanssız arkadaşlarımız vardı ama onlar da çok çabaladı. Çok uğraşıp mücadele verdiler. Bir golle maçı kazanmasını bildik. Önümüzdeki Karagümrük maçını da kazanıp lig ikincisi olarak şehrimize dönmek istiyoruz."

Manisa cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, milli maç arasını iyi değerlendirerek maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Erzurumspor'un maça iyi başladığını ve ilk 10 dakika baskı kurduğunu anlatan Taşkın, "Ondan sonra kontrolü 20 dakika aldığımızı söyleyebilirim. Güzel işler yaptık ve pozisyona girdik. Fakat kırmızı kart bütün planlarımızı bozdu. Mahkum oynamaya yönlendirdi. Buna rağmen golü yediğimiz zamana kadar çok iyi mücadele ettik. Erzurumspor bulunduğu yeri hak ediyor ama Manisa bulunduğu yeri hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, sezonun kalan haftalarında iyi mücadele ortaya koymaya çalışacaklarını anlatarak "7 haftamız var ve şu anda düşme hattındayız. Biz buradan Allah'ın izniyle çıkacağız kolay olmayacak ama vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Hakan Kutlu, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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