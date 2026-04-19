Erzurumspor Süper Lig'e Döndü
Erzurumspor Süper Lig'e Döndü

19.04.2026 18:42
Erzurumspor FK, Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Şehirde coşku var.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşan Erzurumspor FK, aldığı bir puanla bitime iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantilerken, kentte büyük coşku yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum sokakları adeta bayram yerine döndü. Trendyol 1. Lig'de sezon başından bu yana zirve takibini sürdüren Erzurumspor FK, ligin 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK mücadelesinin ardından aldığı 1-1'lik skorla matematiksel olarak şampiyonluğunu tescilledi. Puanını 79'a çıkaran Teknik Direktör Serkan Özbalta ve öğrencileri, zorlu deplasmandan zaferle dönerek mavi-beyazlı camiayı Süper Lig sevincine boğdu.

Sokaklar mavi-beyaza büründü

Bodrum'daki maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte binlerce Erzurumlu, ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara döküldü. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar, marşlar eşliğinde şampiyonluk turu attı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerinde mavi-beyazlı bayraklar, meşaleler, korna sesleriyle şehri inletti.

5 yıllık hasret sona erdi

Bodrum FK karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle Erzurumspor FK, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 5 yıl aradan sonra yeniden 'merhaba' dedi. Kulüp tarihindeki 3. Süper Lig yükselişini kutlayan Dadaşlar, istikrarlı performansını şampiyonluk kupasıyla taçlandırdı. Meydanlarda kutlama yapan taraftarlar, takımlarının başarısından dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Erzurum bir futbol şehri. Çok bekledik, çok mücadele ettik ama sonunda hak ettiğimiz yere, Süper Lig'e döndük. Bu şampiyonluk tüm Dadaşlara armağan olsun" ifadelerini kullandılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Bodrum, Futbol, Spor

19:00
18:50
18:25
18:05
18:05
17:55
