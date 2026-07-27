Erzurumspor Üçüncü Etap Kampına Başlıyor

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmalarının ardından verilen iki günlük iznin sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına yeniden başlayacak. Mavi-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da Erzurumspor Tesisleri'nde toplanırken, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp programı kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçına çıkacak. Hazırlık karşılaşmalarının rakipleri, maç saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi. Mavi-beyazlı ekibin üçüncü etap kamp programının sona ereceği tarih ise bu maçların ardından netlik kazanacak.