Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Daniele Paterna oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak 3 maçın VAR'ı Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Fenerbahçe, saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Bu maçın VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

Günün diğer maçlarında VAR'lar ise şu şekilde:

Çorum FK - Kocaelispor: Sarper Barış Saka

Eyüpspor - Başakşehir: Bilal Köseoğlu