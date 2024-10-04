Erzurumspor ve Boluspor'un Maç Değerlendirmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor ve Boluspor'un Maç Değerlendirmeleri

Erzurumspor ve Boluspor\'un Maç Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor, Boluspor'u yenerek rakibinin ilk mağlubiyetini tattırdı.

04.10.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Erzurum deplasmanı her zaman zordur. Bunu bilerek geldik. Aldığı 9 puanı içeride kazanmış bir Erzurum takımı. Formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, seyircisi önünde bunu iyi değerlendiren bir Erzurum takımına karşı ilk yarıyı oyunu tutup daha sonra geçişlerle oyunu üç puanı kazanmak istiyorduk. Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2'den 4-3'e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu. Kendi takımım adına söylüyorum. Tabii ki golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı. Erzurum takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Tempolu ve iyi bir oyun sergiledik"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Zorlu bir maça çıktık. Öncesinden belliydi. Boluspor deplasmanda hiç maç kaybetmemiş bir takımdı. İlk mağlubiyetlerini burada bize karşı aldılar. Aslında oyunun ilk 20 dakikasına çok tempolu ve çok iyi oynayarak başladık. Üç dört tane net pozisyonlarımız vardı. Rakibimize hiç pozisyon vermedik ve kalemize yanaştırmadık. Ama özellikle ilk yarının golden sonraki 15 dakikasında biraz Boluspor maçın üstünlüğünü bizden aldı. Oyunun ikinci yarısında yine iyi başladık ve 45 dakika maçı iyi götürdük. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Maçın hakemi için çok bir şey söylemek istemeyeceğim. İnşallah gözlemciler, federasyon değerlendirirler. İyi bir gününde değildi. Yan hakemleri ayrı tutuyorum sadece orta hakem ile ilgili söylüyorum. Oyuncularım gerçekten 10 kişi kalmamıza rağmen iyi oyun çıkarmamıza rağmen bir tane pozisyon vermeden özellikle girdiğimiz üç dört tane pozisyonda maç tamamladık. Dediğim gibi her geçen gün içine koyuyoruz. Bizim açımızdan ben geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim, Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz. Oynayan oynamayan, sonradan giren sporcularımızın coşkusunu, mücadelesini görüyorsunuz. İnşallah güzel olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Trendyol, Boluspor, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Boluspor'un Maç Değerlendirmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor ve Boluspor'un Maç Değerlendirmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement