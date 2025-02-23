Erzurumspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Erzurumspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Erzurumspor FK, Iğdır FK ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktörler maç değerlendirmesi yaptı.

23.02.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK- Iğdır FK maçının ardından teknik direktörler basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaştığı Iğdır FK takımı ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Direktörü Çağdaş Çavuş, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirerek, "Bizim takımımızın benimle beraber oynadığı 3-4 maçta gösterdiği reaksiyon çok değerliydi. Maça geldiğimizde Erzurum takımının oyun stilini analiz etmiştik. Çok fazla 3'lü oynayıp, birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplar deneyip, ikinci topları alarak daha çok pozisyona girmeyi düşünen bir ekip olduklarını biliyorduk. Biz de bunu tamamen sahadaki oyuncu grubuyla çok güzel etkiledik. Ön alan baskısıyla başlayıp, oyunu orada kesip, 9-7-11 numaralı oyuncularla baskı yaparak, düşecek ikinci topları almak bizim için çok değerliydi. Oyuncu grubu gerçekten çok güzel reaksiyon gösterdi. İlk devrede ve ikinci devrede, duran toplar haricinde Erzurum takımını ceza sahamızın içine sokmadık. İlk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı ama genel anlamda maçın başından sonuna kadar organize ve planladığımız gibi bir oyun oynadık. Maç öncesinde düşündüğümüzde, buradan alacağımız galibiyetin hem sıralama açısından hem de sonraki maçlarda göstereceğimiz reaksiyon açısından çok önemli olacağını biliyorduk. 3 puanı hedefleyerek geldik. Ancak oyuncu grubunun sahada verdiği mücadele ve emek sayesinde deplasmanda, bu hava şartlarında ve saha şartlarında puanla dönmek çok kıymetliydi. Şimdi önümüzde 3 maçlık bir periyot var. Dinleneceğiz ve sonra bu sürece en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Hakan Kutlu: "Boluspor maçıyla kaybımızı telafi edeceğiz"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise cezalı ve sakat oyuncularının olmasının bir dezavantaj olduğunu ifade ederek, "İki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Maç öncesine baktığımızda, rakibimizin çok zorlu bir ekip olduğunu biliyorduk. Hem sezon başında hem de devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaptılar. Rakibin zorluğunun yanı sıra, maçtan önce 3 önemli oyuncumuz Sefa, Silla ve Guram sakat, cezalı ya da hasta olduğu için kadroda yer alamadı. Ayrıca Furkan'ın son 5 gündür hiçbir antrenmana çıkamamış olması da bizim için dezavantajdı. Buna rağmen maç boyunca rakibin isabetli tek bir şutu bile olmadı. Bizim de çok fazla pozisyonumuz vardı diyemem, 1-2 pozisyon yakaladık. Ancak rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor maçını kazanıp, burada alamadığımız 3 puanı orada telafi etmeyi hedefliyoruz. Maçın hakem kadrosuna da bize olan tutumlarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, erzurum, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
11:28 Başak Gümülcinelioğlu’nu görenler tanıyamıyor Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum
11:17 İftar menülerinin fiyatı belli oldu İftar menülerinin fiyatı belli oldu
11:16 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
11:16 Çakmak istedi, “yok“ yanıtını alınca bıçakladı Çakmak istedi, "yok" yanıtını alınca bıçakladı
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
11:15 Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti
11:11 Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin’de Covid-19’a benzer yarasa virüsü bulundu Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 19:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.