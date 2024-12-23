Esen Metalspor 3 Puanı Kaptı

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. 3 puanı alan taraf 2-1 ile Esen Metalspor oldu.

Stat: Argıncık

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Osman Baruk, Alihan Çirkin

Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Ali Kılınç, Ömer Kaya (Batuhan Şimşek), Selim Başev, Ahmet Özdemir (Burak Türkmen), Dursun Erdem Yıldız, Süleyman Yasa

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik, Mehmet Tek, Furkan Ulus, Cengiz Eşme (Mecit Kaan), Hüseyin Barış Temizyürek

Goller: Süleyman Yasa (Dk.12), Selim Başev (Dk.70) (Esen Metalspor) Mecit Kaan (Dk.78) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Bahtiyar Ekici (Dk.80) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ