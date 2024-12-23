Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. 3 puanı alan taraf 2-1 ile Esen Metalspor oldu.
Stat: Argıncık
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Osman Baruk, Alihan Çirkin
Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Ali Kılınç, Ömer Kaya (Batuhan Şimşek), Selim Başev, Ahmet Özdemir (Burak Türkmen), Dursun Erdem Yıldız, Süleyman Yasa
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik, Mehmet Tek, Furkan Ulus, Cengiz Eşme (Mecit Kaan), Hüseyin Barış Temizyürek
Goller: Süleyman Yasa (Dk.12), Selim Başev (Dk.70) (Esen Metalspor) Mecit Kaan (Dk.78) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart: Bahtiyar Ekici (Dk.80) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Esen Metalspor 3 Puanı Kaptı - Son Dakika
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