Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Rilski Sportist'i 113-62 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Bulgaristan temsilcisi Rilski Sportist'i 113-62 ile geçti. Grubun lideri Esenler Erokspor böylece 7. maçını da kazanırken, Rilski Sportist 5. yenilgisini aldı.
Salon: Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Roko Hordov (Hırvatistan), Igor Esteve Malmierca (Andorra)
Esenler Erokspor: Vuurst 13, Davis 7, Webb 12, Yebo 19, Egehan Arna 13, McCollum 9, Usher 9, Sow 16, Emre Melih Tunca 6, Muhsin Yaşar 6, Yunus Sonsırma 3, Metehan Akyel
Rilski Sportist: Yordanov 7, Kostov 9, Georgiev 3, Richards 7, Petrov 15, Hristov 6, Bachkov 5, Stormo 10, Yonkov
1. Periyot: 37-19
Devre: 68-36
3. Periyot: 86-48
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 113-62 yendi.
Grubunda lider durumda bulunan Esenler Erokspor, 7. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bulgaristan temsilcisi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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