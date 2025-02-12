Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Mehmet Sıraç Akpınar
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Pinchi (Dk. 46 İdris Furat), Tugay Kacar (Dk. 46 Fernandes), Benhur Keser (Dk. 78 Berkay Aydoğmuş), Ufuk Akyol, Kayode (Dk. 90+1 Sakıb Aytaç), Catakovic
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Ahmet Engin (Dk. 65 İbrahim Akdağ), Alim Öztürk, Conte, Ali Yaşar (Dk. 83 Caner Cavlan), Mert Çölgeçen (Dk. 83 Thuram), Muammer Sarıkaya, Ethemi, Avramovski (Dk. 54 Burak Bekaroğlu), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 65 Malle)
Goller: Dk. 12 Bruno (Alagöz Holdig Iğdır FK), Dk. 48 Fernandes, Dk. 68 İdris Furat, Dk. 88 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 30 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+1 Ethemi (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Yaşar, Dk. 14 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Nzaba (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Alagöz Holdig Iğdır FK'yi 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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