Esenler Erokspor Teknik Direktörü Gürsel, takımın gol bölgelerinde etkisiz olduğunu söyledi - Son Dakika
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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Gürsel, takımın gol bölgelerinde etkisiz olduğunu söyledi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Gürsel, takımın gol bölgelerinde etkisiz olduğunu söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, oyunlarından memnun olduğunu ancak gol bölgelerinde verimli olamadıklarını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, son haftalarda ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu ancak gol bölgelerinde istedikleri verimliliği yakalayamadıklarını söyledi. Gürsel, son 15 günde kadroya 10 yeni oyuncunun katıldığını belirterek, takımın fiziksel ve takım olma sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Gürsel, "Baktığımızda bu sezon 5. haftayı bitirdik. Son 4 haftadır hep aynı oyunu oynamaya çalışan, pozisyonlara giren, elinden geleni yapan ama gol bölgelerinde istediğimiz verimlilikte etkili olamadığımız yine bir maç oynadık. Oyuncularım bu maçta da ellerinden geleni yaptılar, çok istediler. Topa sahip olma, ceza alanına girme ve kaçan pozisyonlar anlamında yine kazanacak kadar fırsatımız vardı. Son 4 maçta da böyle oldu ama dediğim gibi gol bölgelerinde biraz etkisiziz" dedi.

"Son 15 günde 10 yeni oyuncu aramıza katıldı"

Takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını dile getiren Gürsel, kadroya kısa süre içerisinde çok sayıda yeni oyuncunun dahil olduğunu belirterek, "Bunun da sebebi son 15 günde 10 tane yeni oyuncunun aramıza katılması. Futbolda isimler çok önemli ama oyuncuların fiziksel olarak hazır olması ve bir takım olması hepsinden daha önemli. Aramıza yeni katılan oyuncuların fiziksel hazırlık seviyeleri farklı şekilde oluyor" diye konuştu.

Oyuncuları hem maç oynatarak hem de fiziksel olarak geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Gürsel, "Biz bunları hem ligde, hem de sık sık hafta içi ve hafta sonu maç yaparak gidiyoruz. Hem oynatarak hazırlamaya çalışıyoruz. Bu arada hem lig maçı oynuyoruz, hem fiziksel olarak yukarı çekmeye hem de sonuç almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha da üstüne çıkabilecek bir takımımız var"

Esenler Erokspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ancak takımın potansiyelini sahaya tam anlamıyla yansıtabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Gürsel, "O kalitede takımımız aslında oyun olarak çok istiyor. Bunun üzerinde de oynayabilecek, tempo yapabilecek ve daha da üstüne çıkabilecek bir takımımız var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor Teknik Direktörü Gürsel, takımın gol bölgelerinde etkisiz olduğunu söyledi - Son Dakika

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