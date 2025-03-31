Esenler Erokspor'un Önemli Galibiyeti - Son Dakika
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Esenler Erokspor'un Önemli Galibiyeti

Esenler Erokspor\'un Önemli Galibiyeti

Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek play-off hedefi için umutlandı.

31.03.2025 20:23
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, play-off hattında yer almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok önemli bir galibiyet. Gerçekten çok mutluyuz. Haftalardır maç kazanamayan, berabere maç bitiren, üç puanı özleyen bir takımın bugün aldığı sonuç gerçekten hepimiz çok mutlu etti. Çıktığımız ilk maçta üç puanla başlangıç yapmak bizi de ayrıca çok mutlu etti. Milli maç arasında takımla beraber yavaş yavaş bir iletişim kurmaya başladık, onları tanımaya çalıştık, onlar bizi tanımaya çalıştılar. Oyunumuzu onlara anlatıp onlardan geri dönüş bekledik. Tabii her şey bir anda mükemmel olmuyor. Zaman zaman oyun içerisinde iyi anlarımız oldu. Zaman zaman çok hatalar yaptık, basit pozisyonlar verdik. İlk yarı önde bitirmemize rağmen istediğimiz oyunu tam ortaya çıkaramadık. İkinci yarı tedbirlerimizi aldık, oyuncu değişikliklerimizi yaptık ve rakibi durdurmayı başardık. Üçüncü gol bizi rahatlattı. Sayılmayan golümüz var. Orada maalesef Furkan hoca anlık bir hata yaptı. Keşke düdüğü çalmasaydı. Onun için de çok iyi bir karar olmadı. Rakip on kişi kaldıktan sonra çok geniş alanlar bulduk. Orada bulduğumuz alanları biraz dikkatli kullansak daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Önemli olan bugün kazanmaktı. Çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı alınmış çok önemli bir galibiyetti. Maça başlamadan önce bizim aşağıyla ve yukarıyla olan puan farkımız aynıydı. Şimdi bir parça daha yukarıya yaklaştı. Kendimize bir play-off hedefi olabilir mi onu düşüneceğiz, onun için mücadele edeceğiz. Lig çok enteresan bir lig. Çok zor maçlar oynanıyor, çok iyi takımlar var. Kalan maçları en doğru şekilde oynayıp, en iyi sonuçları alarak yukarılara çıkıp play-off hattını zorlayıp orada yer almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor'un Önemli Galibiyeti - Son Dakika

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