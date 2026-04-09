Esenler Erokspor ve Amed 1-1 Berabere

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Dk. 29 Nzaba), Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 89 Recep Niyaz), Amilton, Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Faye (Dk. 29 Berat Luş), Catakovic (Dk. 78 Kayode)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Traore), Cem Üstündağ (Dk. 74 Tarkan Serbest), Moreno (Dk. 75 Dimitrov), Hasani (Dk. 75 Emrah Başsan), Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne
Goller: Dk. 23 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 51 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 42 Catakovic, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 44 Celal Hanalp, Dk. 58 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın teknik direktörü Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.
Müsabaka öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu.
