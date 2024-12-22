Esenler Erokspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Esenler Erokspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Esenler Erokspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı; teknik direktör Altıparmak hakemlere eleştiride bulundu.

22.12.2024 19:47
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ikinci yarıda daha önde oynadıklarını söyledi.

Mehmet Altıparmak, Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Son 6 haftadır mükemmele yakın futbol oynuyoruz. İlk 15-20 dakika hariç mükemmel oynadık. Golden sonra sistemi değiştirdik. Sonra her anlamda Teksüt Bandırmaspor'u sahadan sildik. Takımım her şeyi yaptı. Teksüt Bandırmaspor da çok iyi mücadele etti. Bize uymayan bir hakem yönetimi vardı. Rica ediyorum pozisyonu herkes izlesin. Hakemlerimizin görüşlerini yenileyelim. Bu tarz pozisyonlar olursa maçlar bitmez. Çok komik bir şekilde golümüzü yediler. Biz, galibiyet için her şeyi yaptık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta liderliği Kocaelispor'dan Bandırma'ya vermiştik. Şimdi de liderliği Bandırma'dan Kocaelispor'a verdik. Şimdi bir araya gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflediğimiz yerde değiliz"

Junior Fernandes'in oyuna girmesiyle daha diri bir hale geldiklerini vurgulayan Altıparmak, "İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Hedeflediğimiz yerde değiliz. Bizim maçları seyrederseniz puanımızın liderden daha fazla olması gerektiğini anlarsınız. Bizim maçları yöneten hakemlerden şikayetçiyiz. Bana 'Faul var gibiydi.' diyor. 'Gibiydi' diye bir şey yok. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Maç oynandı ve bitti. Bizim ülkede ligler, ikinci yarıda başlar. Kim küme düşecek, kim şampiyon olacak belli değil. Son 6-7 haftadır oynadığımız oyundan memnunum. Sadece istediğimiz sonuçları alamadık." diye konuştu.

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçın çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Esenler Erokspor, geçen hafta iyi bir galibiyet aldı ve bu maça moralli çıktı. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Farkı açabilirdik. Esenler Erokspor, golü yedikten sonra risk alıp formasyonu değiştirdi. Biz de o sırada golü bulmalıydık. Rakibimiz, ikinci yarının başında golü buldu. Beraberlikten sonra geriye de düşebilirdik. Oyuncularımdan memnunum. Bu maçta her şey olabilirdi. Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynadık. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Önümüzde daha çok maç var. İyi oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmalarına değinen Gürsel, "Sezon başında her pozisyona iki oyuncu almayı planladık. Nomel, normalde ön tarafta oynuyor. Erkam Kömür, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Onun pozisyonuna takviye yapamadık. Bazen düşündüğümüz gibi olamayabiliyor. Transfer döneminde her pozisyona iki oyuncu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Gürsel, "Kimse bizim bu pozisyonda olmamızı beklemiyordu ama bu bana sürpriz değil. Çok çalışıyoruz. Bulunduğumuz pozisyonu devamlı hale getirmek istiyoruz. İki haftadır iyiyiz ama iki maçtan da beraberlikle ayrıldık. Kazansak iyi olurdu. Lig, çok uzun. Alabildiğimiz kadar fazla puan almak ve yerimizi korumak istiyoruz. Çok disiplinli bir şekilde çalışıp nereye gidebileceğimize bakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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