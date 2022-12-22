Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programından ayrılacağına ilişkin bir mesaj paylaştı. Beyaz TV'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan başarılı yorumcunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

"BELKİDE AYRILIYORUZ"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemli yol ayrımına geldik. Beyaz TV ve arkadaşlar galiba. Belki de ayrılıyoruz" ifadelerine yer vermesi kullanıcılar tarafından ayrılık ve veda şeklinde algılandı.

İşte o paylaşım:



