Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı - Son Dakika
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Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı

22.12.2022 11:41

Eski hakem ve spor yorumcusu olan Ahmet Çakar, Beyaz TV'den ayrılacağının sinyallerini verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, "Önemli yol ayrımına geldik. Beyaz TV ve arkadaşlar galiba. Belki de ayrılıyoruz." dedi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programından ayrılacağına ilişkin bir mesaj paylaştı. Beyaz TV'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan başarılı yorumcunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

"BELKİDE AYRILIYORUZ"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemli yol ayrımına geldik. Beyaz TV ve arkadaşlar galiba. Belki de ayrılıyoruz" ifadelerine yer vermesi kullanıcılar tarafından ayrılık ve veda şeklinde algılandı.

İşte o paylaşım:


YORUMLAR (1)
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Ahmet Çakar, Beyaz TV, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı - Son Dakika
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