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Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti

28.09.2021 14:55
Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti, System.String[]

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz.

Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı.

Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

Liverpool, England, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti - Son Dakika
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