Eski takımından Emre Mor\'a teklif! İmzayı atacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, transferde daha önce de formasını giyen Emre Mor'u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen ile anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılar, hücum hattı için de Emre Mor ismini gündemine aldı.

EMRE MOR'A RESMİ TEKLİF YAPILDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Emre Mor için Fatih Karagümrük yönetimi devreye girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle iletişime geçerek teklifini sundu ve oyuncunun kararını beklemeye başladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Fatih Karagümrük'ün Emre Mor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun önceliğinin Süper Lig'de kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi. Emre Mor'un beklediği teklifleri alamaması halinde Fatih Karagümrük'ün önerisini değerlendirebileceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE KARAGÜMRÜK FORMASI GİYMİŞTİ

Emre Mor, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymiş ve sezon sonunda 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kırmızı-siyahlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında da 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.