Başkan Güler: "Eskipazar\'ı sporun merkezi haline getiriyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yürütülen çalışmalar ile Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'ni sporun merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında spor yatırımları devam ediyor. Daha önce 22 dönümlük alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilmesiyle atletizm pisti ve futbol sahalarının kazandırıldığı bölgede, şimdi de yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonu inşa ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projede sahada yoğun çalışma sürüyor. Yarı olimpik yüzme havuzu binasında kaba inşaat devam ederken, bodrum katta dolgu ve yalıtım işlemleri tamamlandı. Temel betonunun döküldüğü projede kolon ve perde duvar imalatları ile havuz çanağının kalıp ve demir işleri sürdürülüyor. Çok amaçlı spor salonu binasında ise çelik çatının yapımına başlanırken, dış cephede duvar örme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların tamamlanmasının ardından Eskipazar'ın büyük bir spor kompleksine dönüşeceğini söyledi. Başkan Güler, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi sporcuların, gençlerin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstereceği, bölgenin sosyal ve spor cazibesini artıracak önemli bir merkez olacak" dedi. - ORDU