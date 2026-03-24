Başkan Güler: "Eskipazar\'ı sporun merkezi haline getiriyoruz"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 15:17  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Eskipazar Mahallesi'nde yürütülen projelerle bölgenin spor merkezi haline geleceğini açıkladı. Yeni inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu ile Eskipazar, spor yatırımları ile cazibe merkezi olacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yürütülen çalışmalar ile Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'ni sporun merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında spor yatırımları devam ediyor. Daha önce 22 dönümlük alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilmesiyle atletizm pisti ve futbol sahalarının kazandırıldığı bölgede, şimdi de yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonu inşa ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projede sahada yoğun çalışma sürüyor. Yarı olimpik yüzme havuzu binasında kaba inşaat devam ederken, bodrum katta dolgu ve yalıtım işlemleri tamamlandı. Temel betonunun döküldüğü projede kolon ve perde duvar imalatları ile havuz çanağının kalıp ve demir işleri sürdürülüyor. Çok amaçlı spor salonu binasında ise çelik çatının yapımına başlanırken, dış cephede duvar örme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların tamamlanmasının ardından Eskipazar'ın büyük bir spor kompleksine dönüşeceğini söyledi. Başkan Güler, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi sporcuların, gençlerin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstereceği, bölgenin sosyal ve spor cazibesini artıracak önemli bir merkez olacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Güler: 'Eskipazar'ı sporun merkezi haline getiriyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:53:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.