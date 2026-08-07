Eskişehir'de Bocce Eğitimleri Sürüyor
GSB Spor Okulları kapsamında Eskişehir'de 8-14 yaş arası 55 sporcuya bocce eğitimi veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde temel tekniklerin yanı sıra takım ruhu ve sosyal becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen bocce eğitimleri, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam ediyor.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 yaş aralığındaki 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, bocce branşının temel tekniklerini öğrenirken disiplinli çalışma alışkanlığı da kazanıyor.
Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhu, koordinasyon ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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