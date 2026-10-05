Eskişehir\'de masa tenisinde Anadolu Üniversitesi kadınlarda şampiyon oldu

Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Masa tenisi branşında gerçekleştirilen karşılaşmalar neticesinde kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren kurumlar belli oldu. Erkekler kategorisinde İl Sağlık Müdürlüğü birinci olurken, Anadolu Üniversitesi (A) takımı ikinci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Eski Genel Müdürlüğü ise dördüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde ise şampiyonluk ipini Anadolu Üniversitesi göğüsledi. Eskişehir Valiliği'nin ikinci olduğu turnuvada, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü olarak dereceye girdi. Turnuva sonunda derece elde eden takımların, bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil edeceği bildirildi.