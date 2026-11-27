Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda Genç A Bilek Güreşi müsabakaları start aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2026-2027 Okul Sporları programında yer alan Genç A Bilek Güreşi Müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda start aldı. Kent genelindeki okullardan gelen çok sayıda öğrenci sporcu, dereceye girebilmek için karşılaşmalarda mücadele ediyor.
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç A Bilek Güreşi Müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda başladı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen müsabakalara kent genelindeki okullardan çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etmeye başladı. Yetkililer, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen organizasyona katılan tüm öğrenci sporculara başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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