Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor

25.02.2022 12:45
Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu'ndan farklı alanlarda başarılı kupa ve madalyalar almaya devam ediyor.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu'ndan farklı alanlarda başarılı kupa ve madalyalar almaya devam ediyor.

Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda yapılan Yıldız Kız Masa Tenisi İl Birinciliğinde, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, ilk defa katıldıkları turnuvada, Eskişehir İl üçüncüsü olarak okullarına kupa kazandırdı.

Yine iller arasında yapılan 'Kick Boks Şampiyonası'nda; 'Point Fighting' dalında, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar ikinci oldu. Aynı şampiyonada 'Kick Light' dalında Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Emir Polat ikinci olarak Madalya almaya hak kazandı. Öğrenciler; hocaları ile beraber Madalyaları ve Kupayı, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye ettiler. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Okul Müdürü Oktay Turinay, başarı gösteren öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Okul Müdürü Oktay Turinay, "Tören esnasında; öğrenci ve öğretmenlerimizin başarıları devam edeceğine dair inancım yüksektir" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de evlilikler ve boşanmalar arttı Eskişehir'de evlilikler ve boşanmalar arttı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kick Boks, Eskişehir, Çamlıca, Ticaret, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement