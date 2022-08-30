Eskişehirli 8 bisikletçi, bin 150 kilometre pedal çevirecekleri Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda

Eskişehirli 8 bisikletçi, bin 150 kilometre pedal basacakları Ankara'dan İzmir'e 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na çıktı.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı kutlamalarında araştırmacı yazar Osman Kutlu tarafından düzenlenen 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 41 bisikletçi katıldı. Eskişehirli sporcular; Alican Türk, İncel Alsan, Sevim Salkım, Özdemir Özdemir, Murat Toparslan, Ekrem Meriç, Barış Yahşi ve Altuğ Çakmak da tura katıldı.

Eskişehirli sporcu Sevim Salkım konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük Taarruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemli bir sürecini oluşturmaktadır. Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözünü kullandığı yerdir. Büyük Taarruz Bisiklet Turu sadece basit bir tur değil, aynı zamanda da tarihi dokunun içinde an ve an o günlerin yaşandığı özel kültür turudur. Bisikletçiler, 22 Agustos 2022' de Ankara'da validen aldıkları bayrağı, 9 Eylül 2022 de İzmir valisine teslim etmek üzere pedallayarak bin 150 kilometrelik yola çıktılar. Büyük Taarruz'da şehit olan askerlerimizin mezarları, şehit oldukları saatler dikkate alınarak ziyaret edildi, temizlik ve bakımları yapıldı. Ayrıca saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Bir gün de yeri geldi, 135 kilometreye varan zorlu yol koşullarında duygu yüklü sahnelerin de yaşandığı görüldü. Bisikletçiler, yolun yarıya yakın bir kısmını tamamladıkları 29 Ağustos sabahı Yıldırım Kemal'den çıkıp Selki Saray Hamur köyüne, Hamur sırtlarındaki ağır topçu mevzileri gezilerek Selki Saray'daki gazi ağaçlarına, oradan Kanlı Köprü'ye, oradan da Zafertepe Çamköy' e geldi. Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'ne, Şehit Sancaktar Mehmetçik heykeli ve Zafer Tepe'ye ulaşıldı. Çadırlar kuruldu, yarının programı gözden geçirilerek hazırlıklar tamamlandı. Uzun ve zorlu turun 454 kilometrelik kısmı tamamlanan bu süreçte şehitlerimizin ne kadar zor koşullarda bu ülkeyi bizlere bıraktığını yerinde görmek, gözlemlemek bizlere inanılmaz duygular yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR