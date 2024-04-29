Eskişehirli Doğa Tutkunları Ormanda Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Eskişehirli Doğa Tutkunları Ormanda Yürüyüş Yaptı

Eskişehirli Doğa Tutkunları Ormanda Yürüyüş Yaptı

Eskişehir'de doğa yürüyüşü ekibi, kent merkezinden 63 kilometre uzaklıktaki ormanda yürüyüş yaparak açan çiçekleri fotoğrafladı. Tepebaşı ilçesinin Taycılar Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte, ekip üyeleri güzel havanın tadını çıkardı ve rengarenk açan çiçekleri de ölümsüzleştirdi.

29.04.2024 10:49
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Eskişehirli doğa tutkunları kent merkezinden 63 kilometre ötedeki ormanda yürüyüş yapıp açan çiçekleri fotoğrafladı.

Eskişehir'de 15 kişilik doğa yürüyüşü ekibi Tepebaşı ilçesinin Taycılar Mahallesine gitti. Kent merkezinden yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki mahallenin ormanlık alanında yürüyüş gerçekleştiren ekip güzel havanın, tadını çıkardı. Ekip üyeleri rengarenk açan çiçekleri de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Hatıra fotoğrafı çekinen ekip etkinliği sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Doğa Tutkunları Ormanda Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Doğa Tutkunları Ormanda Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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