Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları'nda

04.07.2022 09:24
Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları'nda

Eskişehirli milli boksör Emre Karaca, ağustos ayında yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Eskişehirli milli boksör Emre Karaca, ağustos ayında yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Katıldığı son maçın ardından İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazanan Eskişehirli milli boksör Emre Karaca, 9-18 ağustos tarihleri arasında Türkiye Milli Takımı için ringe çıkacağını ifade etti. 4 yıl da bir düzenlenen olimpiyatlar için sezon başından itibaren sıkletini ve formunu yoğun bir gayret ile muhafaza ettiğinden bahseden Karaca, İslam Oyunları'na katılabilmek için bu yıl 3 ayrı turnuvada dövüştüğünü aktardı.

"Umarım daha sonraki yıllarda bizi teşvik eden ve motivasyonumuzu artıran büyük ödüller göreceğiz"

İslami Dayanışma Oyunları'nda verilen ödüllerin, dövüşçüleri rahatlatabileceğini dile getiren Karaca, "Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonaları'nda verilen ödüller, bu branş için emek verenleri az da olsa tatmin etti. Umarım daha sonraki yıllarda bizi teşvik eden ve motivasyonumuzu artıran büyük ödüller göreceğiz. Beslenme maliyetleri en başta olmak üzere psikolojik ve bedenen birtakım zahmetlere giriyorsunuz. Haklı olarak da bunun karşılığını bekliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"İslam Olimpiyatları'nda büyük başarı elde edecektir"

Karaca'nın antrenmanlarındaki partneri Azerbaycanlı boksör Bünyamin Can ise, "Emre hem ulusal hem de uluslararası çapta, başarıları ile ismini yıllardan beri duyurmaya devam ediyor. Milli takım için verdiği emekler ise aldığı kemer sayısının referansıdır. Onun yıl içerisinde katıldığı turnuvalarda ve şimdi tekrar hazırlandığı İslam Olimpiyatları'nın her dakikasında yanındaydım. Diyetlerimizi ve antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Kendisine çok güveniyorum. Sakatlık anlamında bir bahtsızlık yaşamazsa, İslam Olimpiyatları'nda büyük başarı elde edecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emre Karaca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları'nda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement