Eskişehirspor, 1926 Polatlı Belediyespor\'a mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında Eskişehirspor, sahasında 1926 Polatlı Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında evinde 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldiği maçta 1-0 mağlup oldu. Maç öncesi iki takım arasında gergin anlar yaşanırken gerginlik maça da yansıdı. Gergin maçtaki 1926 Polatlı Belediyespor'un golünü 76. dakikasında Cengizhan Avcı attı. Sahadan mağlubiyet ile ayrılan Eskişehirspor lider 1926 Polatlı Belediye ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Maç sonunda Eskişehirspor taraftarları, yönetimi istifaya dave etti..

Eskişehirspor, ligin 24. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmana Bolu temsilcisi Geredespor'a konuk olacak. - ESKİŞEHİR