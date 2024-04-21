Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında Eskişehirspor, sahasında 1926 Polatlı Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında evinde 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldiği maçta 1-0 mağlup oldu. Maç öncesi iki takım arasında gergin anlar yaşanırken gerginlik maça da yansıdı. Gergin maçtaki 1926 Polatlı Belediyespor'un golünü 76. dakikasında Cengizhan Avcı attı. Sahadan mağlubiyet ile ayrılan Eskişehirspor lider 1926 Polatlı Belediye ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Maç sonunda Eskişehirspor taraftarları, yönetimi istifaya dave etti..
Eskişehirspor, ligin 24. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmana Bolu temsilcisi Geredespor'a konuk olacak. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor, 1926 Polatlı Belediyespor'a mağlup oldu - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?