Eskişehirspor-1926 Polatlı Belediyespor Maçında Kavga Çıktı

Eskişehirspor-1926 Polatlı Belediyespor maçı başlamadan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maç daha başlamadan iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavga sebebiyle müsabaka geç başladı. Yaşanan kavgaya Eskişehirspor taraftarı ıslık çalarak tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR
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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliğinde Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin önemine vurgu yaparak, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi, uçuş heyecanını yaşadı ve kağıt uçak yarışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de gerçekleşti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turuna geri döndü. 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçen Genç, ABD vizesi almak için Türkiye'ye döndü ve vizesini aldıktan sonra turuna devam etmek için ABD'ye gitti. Genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi ve bisiklet turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini belirtti.
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