Eskişehirspor, Iğdır FK'yı 90+7'de Kerem Baykuş'un golüyle 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eskişehirspor, Iğdır FK'yı 90+7'de Kerem Baykuş'un golüyle 1-0 mağlup etti

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Eskişehirspor, Iğdır FK\'yı 90+7\'de Kerem Baykuş\'un golüyle 1-0 mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper'de sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 1-0 yendi. Ev sahibinin galibiyet golü 90+7. dakikada Kerem Baykuş'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Mehmet Ali Vardar

Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Ertuğrul Kurtuluş (Abdulkadir Öksüz dk. 74), İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 74), Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 65), Mert Başer, Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 65), Osman Arslantaş (Hasan Kaya dk. 46)

Iğdır FK: Taha Tepe, Arda Öztürk (Fahri Pınar dk. 61), Alperen Selvi, Ahmet Köse (Emrecan Terzi dk. 88), Yiğit Ali Buz (Afena-Gyan dk. 46), Devran Şenyurt, Crociata, Leon Çalışkan (Hotic dk. 61), Baran Moğultay, Özder Özcan, Tanque (Camara dk. 17)

Gol: Kerem Baykuş (dk. 90+7) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Sarper Çağlar (Eskişehirspor), Alperen Selvi, Devran Şenyurt, Ahmet Köse (Iğdır FK)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıEskişehirsporFethi HeperIğdırSporSon Dakika

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