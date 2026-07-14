Eskişehirspor, Sarper Çağlar\'ı Transfer Etti

Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çorluspor 1947 forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sarper Çağlar ile anlaşma sağladı.
3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı kulüp, savunmanın solunu güçlendirmek adına son olarak Çorluspor 1947'de görev yapan 23 yaşındaki Sarper Çağlar'ı renklerine bağladı. Genç oyuncunun transferi kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyuruldu. Eskişehirspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Sarper Çağlar'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR
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