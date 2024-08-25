Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri Veda Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri Veda Mesajı Yayımladı

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri Veda Mesajı Yayımladı

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı ve NEFER tribün grubu lideri Murat Diri, veda mesajı yayımlayarak tribünlerden ayrıldığını duyurdu.

25.08.2024 16:10
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Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı ve NEFER tribün grubu lideri Murat Diri, bir veda mesajı yayımlayarak, "Dost düşman herkes biliyor ki hakkını verdik, Eskişehir halkına yakışır bir tribün oluşturduk. Amigo Orhan'ın emanetini layıkıyla yukarıya taşıdık ve artık veda zamanı. Allah'a emanet olun" dedi.

Veda mesajı NEFER Grubu'nun ve Diri'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Mesajda, artık tribünlerin setinde olmayacağın ve dernek başkanlığı yapmayacağını ancak Eskişehirspor sevdasından ömrümün sonuna vazgeçmeyeceğini vurgulayan Diri, "Bunca sene sevdamın önüne hiçbir şeyi koymadım ama artık değişim gerekiyor. Söylenmemiş besteler, boyanmamış pankartlar, gidilmemiş deplasmanlar belki çok var ama bu soylu sevdama artık veda etmek zorundayım. Veda derken artık tribünlerin setinde olmayacağım. Dernek başkanlığı yapmayacağım. Yoksa Eskişehirspor sevdasının neferi olmaya ömrümün sonuna kadar devam edeceğim, ömrümün sonuna kadar Eskişehir'in kavgasını sürdüreceğim. Bir hüzünlü şarkıydı belki bizim söylediğimiz fakat elbet birgün sonu zaferle biten bir marşa dönüşecek. O kutlu günde omuz omuza sevineceğimiz günlerin umudu yüreğimde, o günün mutlaka gerçekleşeceği gerçeği beynimde. Tüm tribün olmuşumlarına, bandomuza, gurbetten tribünlerimize güç kuvvet verenlere, eski başkanlarımıza ve yönetimlere, şehrimizin ileri gelenlerine, bize inananlara güvenenlere, destekleyen arkamızda duran gencinden yaşlısına bu güne kadar bir gün bile olsa bize yoldaşlık yapan ve tüm Türk tribünlerindeki farklı renklerin ortak davasını yaşadığımız arma sevdalısı herkese selam olsun. Dost düşman herkes biliyor ki hakkını verdik, Eskişehir halkına yakışır bir tribün oluşturduk. Amigo Orhan'ın emanetini layıkıyla yukarıya taşıdık ve artık veda zamanı. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri Veda Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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