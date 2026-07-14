Esmanur Lök, Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Esmanur Lök, Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor

14.07.2026 11:11
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Milli boksör Esmanur Lök, Akdeniz Oyunları'na şampiyonluk hedefiyle yoğun bir şekilde çalışıyor.

Milli boksör Esmanur Lök, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de lise yıllarında okulunda açılan kursla spora adım atan 22 yaşındaki milli sporcu, 7 yıllık kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda bir bronz madalya sığdırdı.

Gözünü, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na diken Esmanur, Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift idmanla turnuvaya hazırlanıyor.

Esmanur Lök, AA muhabirine, spora 9. sınıftayken İzmir'in Buca ilçesindeki lisede açılan bir kurs vesilesiyle başladığını söyledi.

Spor hayatının 3. ayındayken katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini anlatan Esmanur, "Aslında ilerlemek gibi bir hedefim yoktu. Sonrasında devam ettim. Dereceler elde ettikçe bırakamadım." dedi.

Üç kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını dile getiren Esmanur, şöyle devam etti:

"İkisinde de elim boş döndüm. Farklı kilolarda gittim. 80 kiloda başlamıştım, şu an 60 kiloda yarışıyorum. 2024 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Şimdi Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyoruz. Hedefim şampiyonluk. Sürekli turnuvalara gidiyoruz. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Bunun için Federasyon Başkanımıza, teknik ekibimize ve antrenörlerimize teşekkür ederim."

Milli takım kadın kadrosunun dünya sıralamasındaki başarısına değinen milli sporcu, takım atmosferinin kendisine güç verdiğini vurguladı.

Milli takımda çok başarılı boksörler olduğuna dikkati çeken Esmanur, "Kadın takımı olarak dünya sıralamasında ilklerdeyiz. İdollerle çalışmak büyük gurur veriyor. Önceden onlarla beraber olmayı hayal bile edemiyordum. Şu an aynı takımın içerisindeyiz. Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim olimpiyatlar ve ablalarım bana yol gösteriyor. Bu, beni motive ediyor. Bize çok güzel örnek oluyorlar." diye konuştu.

Yoğun çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan milli boksör, "Yılın başından beri kamptayız. Evimizde toplasak zaten 1-1,5 ay kalmışızdır. Sabah akşam çalışıyoruz. Yememiz, içmemiz ona göre düzenli. Tabii ki hepimizin hayali olimpiyat, olimpiyatta şampiyon olmak. İnşallah olur. Çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esmanur Lök, Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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