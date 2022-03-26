Etimesgut Belediyespor: 4-0 - Son Dakika
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Etimesgut Belediyespor: 4-0

26.03.2022 15:56
Etimesgut Belediyespor: 4-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Sefa Özcan (xx), Kurtuluş Aslan (xx)BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Bahadır (xx) (Dk. 55 Seçkin x), Yekta (xx) (Dk. 55 Erkan x), Samet (xxx) (Dk. 76 Apti Mert x), Süleyman Güneş (xxx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Sefa Özcan (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Bahadır (xx) (Dk. 55 Seçkin x), Yekta (xx) (Dk. 55 Erkan x), Samet (xxx) (Dk. 76 Apti Mert x), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 76 Burhan x), Berk İsmail (x) (Dk. 15 Celal xxx), Cenk (xx), Erdem (xxx) ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Emre (x) - Oktay (xx), Alper (x), Ömer (x) (Dk. 74 Arda Kaan x), İsmail (xx), Maksut (x) (Dk. 61 Ahmet x), Mehmet Sıddık (x), Turan (xx), Erdi (x), Burak (x) (Dk. 61 Göksu x), Muhammet (x)GOLLER: Dk. 42 Bahadır, Dk. 45, Dk. 70 Erdem, Dk. 79 (Pen.) Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Yekta, Onur (Bodrumspor), Burak, Alper, Mehmet Sıddık (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, 2 maç aradan sonra kazandı. Evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen yeşil-beyazlılar yeniden yükselişe geçti. Bodrumspor 42'nci dakikada Bahadır'ın golüyle öne geçti. Müsabakanın 45'inci dakikasında Erdem farkı ikiye çıkardı: 2-0. Erdem 70'inci dakikada bir kez daha ağları sarstı ve Bodrumspor 3-0'lık avantajı yakaladı. Karşılaşmada son sözü 79'uncu dakikada Celal söyledi. Bodrumspor bu sonucun ardından 60 puana yükseldi. Etimesgut Belediyespor ise 36 puanda kaldı.


- Bodrum
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Ali Türkan, Etimesgut, Hisarcık, Akdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Etimesgut Belediyespor: 4-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyespor: 4-0 - Son Dakika
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